Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Galatasaray’a övgü dolu sözler: ‘Her takımı yener’

Dünyaca ünlü eski futbolcudan Galatasaray’a övgü dolu sözler: ‘Her takımı yener’

14:561/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında RAMS Park’ta Liverpool’u Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmesi, dünya futbolunda yankı uyandırdı. Efsane futbolcu galibiyetin ardından sarı-kırmızılılara övgüler yağdırdı.

Thierry Henry, Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi İngiltere'deki yayıncı CBS Sports'ta değerlendirdi. İşte Henry'nin yorumları…


Futbolda her zaman biraz şansınız olması gerekir. Penaltı doğru karardı. Ancak, Galatasaray her top için savaştı. Sürekli olarak maksimum seviyede mücadele ettiler.


Galatasaray, daha fazla gol atabilirdi. Osimhen bazı pozisyonları iyi değerlendiremedi. Takım arkadaşlarına verebileceği pozisyonlarda bencillik yaptı.


Maç boyunca Galatasaray'ın Liverpool'u her dakika nasıl rahatsız ettiğini izledik. Galatasaray'a hakkını vermemiz gerekiyor. Oynayan tüm Galatasaraylı futbolcular harika mücadele ettiler.


Galatasaray'ın Avrupa'da her takıma karşı iyi oynama ve kazanma şansı var.

Daha fazlasını başarabilirler mi, bilmiyorum ama Galatasaray iyi günündeyse ve evinde oynuyorsa Avrupa'daki her takımı yener.



#Galatasaray
#Thierry Henry
#Liverpool
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOBB Nefes Kredisi başvuruları ne zaman, şartları nedir, faiz oranı ve vade sayısı kaç, hangi bankalar verecek?