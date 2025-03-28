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Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyunculara sürpriz teklif

Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyunculara sürpriz teklif

12:0128/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara sürpriz bir teklifte bulundu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da tüm gözler Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanacak maçlara çevrildi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda derbi zaferi alarak yoluna kayıpsız devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek de devreye girdi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Kemerburgaz'a çıkarma yapan Dursun Özbek, futbolculara, "Derbi primlerini galibiyetlerden sonra birlikte belirleyelim." teklifinde bulunduğu ifade edildi.

Özbek'in futbolculardan tamamen sahaya odaklanılmasını istediği belirtilirken, "Zaten bu iki maçı kazanırsak iki kupayı da ben şimdiden müzemize gelmiş sayarım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Galatasaray armasına 5. yıldızı ekleme hayali kuran Dursun Özbek'in, "Galatasaray inşallah bu sezonu çifte kupayla kapatacak." dediği aktarıldı.


Futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk'un da Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdiği belirtildi.

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Beşiktaş

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