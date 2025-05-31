Edin Dzeko sessiz sedasız gitti

Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu böylece sarı-lacivertli takımdaki 'dalya' şansını da kaçırmış oldu.
Fenerbahçe'de sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko, dün kulübe veda etmişti.
İki yıldıza vedası sonrası kulüp tarafından teşekkür plaketi verilmişti.
Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.
Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.
Edin Dzeko bugünkü TÜMOSAN Konyaspor maçında oynaması durumunda Fenerbahçe formasıyla 'dalya' diyecekti.
Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 99 maça çıkarken, 46 gol atıp 18 asist kaydetti.