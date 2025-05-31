Edin Dzeko sessiz sedasız gitti

Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu böylece sarı-lacivertli takımdaki 'dalya' şansını da kaçırmış oldu.

1 /6 Fenerbahçe'de sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko, dün kulübe veda etmişti.

2 /6 İki yıldıza vedası sonrası kulüp tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

3 /6 Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

4 /6 Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

5 /6 Edin Dzeko bugünkü TÜMOSAN Konyaspor maçında oynaması durumunda Fenerbahçe formasıyla 'dalya' diyecekti.