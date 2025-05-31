Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Edin Dzeko sessiz sedasız gitti

Edin Dzeko sessiz sedasız gitti

14:1331/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Fenerbahçe'ye veda eden 39 yaşındaki golcü futbolcu Edin Dzeko, İstanbul'dan ayrıldı. Tecrübeli futbolcu böylece sarı-lacivertli takımdaki 'dalya' şansını da kaçırmış oldu.

Fenerbahçe'de sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko, dün kulübe veda etmişti.

İki yıldıza vedası sonrası kulüp tarafından teşekkür plaketi verilmişti.

Gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giymeyecek olan Edin Dzeko, bugün İstanbul'dan ayrıldı.

Saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na gelen 39 yaşındaki futbolcu, ülkesi Bosna Hersek'e gitti.

Edin Dzeko bugünkü TÜMOSAN Konyaspor maçında oynaması durumunda Fenerbahçe formasıyla 'dalya' diyecekti.

Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe kariyerinde 99 maça çıkarken, 46 gol atıp 18 asist kaydetti.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Edin Dzeko
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BDDK personel alımı başvuru tarihleri 2025: Hangi kadrolarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları