Edin Dzeko’ya sürpriz talip: Yuvaya geri dönebilir!

Fenerbahçe’de bu sezon beklentilerin altında kalan Edin Dzeko’ya İtalya’dan 3 kulüp talip oldu. 39 yaşındaki yıldızın eski kulübü de talip olan takımlar arasında yer alıyor. İşte detaylar.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma ile Como 1907'nin Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Tuttomercatoweb'te yer alan haberde, İki İtalyan takımın dışında Fiorentina'nın da devreye girdiği ancak transfer dörüşmesi olmadığı aktarıldı.
Roma'nın ise şehri iyi tanıyan bir yedek golcü aradığı, bu futbolcunun da Edin Dzeko olduğu belirtildi.
Ayrıca haberde Como'nun genç forvet hattına tecrübeli golcü takviyesi için Edin Dzeko'yu düşündüğü söylendi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıkan 39 yaşındaki Bosnalı, bu müsabakalarda 20 gol atıp 8 de asist yaptı.