Efsane isimden Beşiktaş yorumu: "Sezon sonuna kadar oynatılmasın"

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Siyah Beyazlılarda bazı oyuncular sosyal medyada performansları sebebiyle tepki gördü.
Beşiktaş'ta sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Immobile, siyah beyazlılarda en çok tartışılan isimlerin başında gelmeye başladı. Kasımpaşa maçında da varlık gösteremeyen oyuncu için efsane futbolculardan Tugay Kerimoğlu çarpıcı ifadeler kullandı.
Tugay Kerimoğlu: "Immobile mi, Mustafa mı? Ben bugünden sonra Mustafa’yı tercih ederim. Bana kalırsa bu daha mantıklı. Immobile ile bu oyun oynanmıyor. Geçmişinde başarıları var ama bazen de o kumaş tutmadığı zaman olmuyor. Mustafa’yı geliştirmek için Mustafa diyorum."
Tugay Kerimoğlu: "Rafa Silva, giydiği formanın hakkını veren bir oyuncu. Yine çok keyif aldım. Beşiktaş o olmasa kaleye gidemez. Bir oyuncudan daha fazlası. Saha içerisinde çok etkili. Gedson’u da yanına koyalım. Ama diğerleri nerede?"
Tugay Kerimoğlu: "Amir, Rize’den niye alındı? Neden opsiyon olamıyor? Rize’de oynayan bir oyuncuydu. Neden oynatılmadığını anlamıyorum."
Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Kasımpaşa oldu. Fall ile bulduğu gol ofsayta takılan lacivert-beyazlılar, Ben Ouannes'in 14'üncü dakikada attığı golle öne geçti. Beşiktaş ise Rafa Silva ile girdiği pozisyonda direğe takıldı. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun sakatlığı sonrasında 17'nci dakikada oyuna dahil olan Tayyip Talha Sanuç, 44'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Rakibinin eksik kalmasıyla birlikte Kasımpaşa, ikinci yarıda daha net pozisyonları bulan taraf oldu. Lacivert-beyazlılar, Aytaç Kara ile girdiği iki gol pozisyonunu da değerlendiremedi. Beşiktaş ise 74'üncü dakikada Mustafa Hekimoğlu ve 85'inci dakikada Rafa Silva ile girdiği pozisyonlarda Gianniotis'e takıldı. Siyah-beyazlılar, 88'inci dakikada Brekalo'nun Salih'e yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazandı. 89'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Gedson topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1. 90+4'üncü dakikada ceza sahasında oluşan karambolde Cafu şutunu çekti. Kaleci Mert'i geçen topu Svensson çizgiden çıkarttı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.