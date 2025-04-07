Efsane isimden Beşiktaş yorumu: "Sezon sonuna kadar oynatılmasın"

Tugay Kerimoğlu: "Immobile mi, Mustafa mı? Ben bugünden sonra Mustafa’yı tercih ederim. Bana kalırsa bu daha mantıklı. Immobile ile bu oyun oynanmıyor. Geçmişinde başarıları var ama bazen de o kumaş tutmadığı zaman olmuyor. Mustafa’yı geliştirmek için Mustafa diyorum."