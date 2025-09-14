Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eintracht Frankfurt maçı öncesi Galatasaraylıları sevindiren haber

Eintracht Frankfurt maçı öncesi Galatasaraylıları sevindiren haber

17:1414/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Diğer
Sonraki haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Eintracht Frankfurt'a, yıldız isminden kötü haber geldi. İşte detaylar...

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık yaşandı.


Alman ekibi, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.

Kristensen bu sezon sakatlık yaşadığı Leverkusen maçı dışında tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giydi. Alman futbolcu geçen sezon da Frankfurt formasıyla 43 maçta oynayıp 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.

Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.

#Galatasaray
#Eintracht Frankfurt
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS atama yerleştirme puanları: KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 puanı ile nereye girilir?