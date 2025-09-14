Eintracht Frankfurt maçı öncesi Galatasaraylıları sevindiren haber

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ı konuk edecek Eintracht Frankfurt'a, yıldız isminden kötü haber geldi. İşte detaylar...
Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi sakatlık yaşandı.
Alman ekibi, sağ bek Rasmus Kristensen'in sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcunun ligde Bayer Leverkusen ile oynanan maçta kas sakatlığı yaşadığı kaydedildi.
Kristensen bu sezon sakatlık yaşadığı Leverkusen maçı dışında tüm karşılaşmalarda 90 dakika forma giydi. Alman futbolcu geçen sezon da Frankfurt formasıyla 43 maçta oynayıp 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı vermişti.
Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak.