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Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması

Emre Belözoğlu'ndan flaş Fenerbahçe açıklaması

15:5330/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Antalyaspor’un hocası Emre Belözoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyer hayallerini açıkladı. Çalıştırmak istediği 4 takımı söyleyen tecrübeli isim çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi La Gazzetta Dello Sport’a konuştu.


Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesi Inter yıllarından Hakan Çalhanoğlu’na, Fenerbahçe-Galatasaray kariyerinden Türkiye’deki futbol algısına kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.


Finalde Inter’i destekleyeceğini belirten Emre Belözoğlu, “Inter benim ikinci evim. Simone Inzaghi ile birlikte takım yavaş yavaş gelişti ve her geçen gün daha iyi hale geldi.


Geçen sezon son 16 turunda elendikleri için o kadar iyi geçmemişti ama bu sezon tüm kulvarlarda harika bir sezon geçirdiler.


Bu sefer kazanacaklarına inanıyorum. Bir taraftar olarak bunu umut ediyorum. Ben de o akşam Münih’te olacağım, maçı bir Türk televizyonu için yorumlayacağım” ifadelerini kullandı.


Çalıştırmak istediği takımları ifade eden 44 yaşındaki teknik adam, "Oyuncuyken herhangi bir kulüpte oynamayı hayal etmiyordum ama şimdi başta Türkiye'de Fenerbahçe olmak üzere tabii ki Avrupa'da oynadığım Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi takımları çalıştırma hayali en büyük motivasyonlarımdan biri" şeklinde konuştu.


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