Süper Lig’de 35. haftada Trabzonspor evinde Galatasaray’ı konuk edecek. Kritik maç bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. VAR hakemi ise Erwin Blank olarak açıklandı. Peki Erwin Blank kimdir, nereli, hangi maçları yönetti? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı.
Erwin Blank kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?
Erwin Blank, Hollandalı bir futbol hakemidir ve genellikle VAR (Video Yardımcı Hakem) görevleriyle tanınır.
- Doğum Tarihi ve Yeri: 1 Aralık 1988, Heerhugowaard, Hollanda.
- Uyruk: Hollanda vatandaşı.
- Meslek: Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) bünyesinde hakem. Özellikle Hollanda Eerste Divisie (Birinci Lig) ve Eredivisie maçlarında görev alıyor. Avrupa maçlarında da VAR hakemi olarak sıkça yer alıyor.
Hakemlik Kariyeri ve Yönettiği Maçlar:
Hollanda Ligi: Blank, 2024-2025 sezonunda Hollanda’da 9 Eredivisie (1. Lig) ve 14 Eerste Divisie (2. Lig) maçında görev aldı. Ayrıca 2 Hollanda Kupası maçını yönetti.
Avrupa Maçları (VAR): Blank, Avrupa kupalarında VAR hakemi olarak önemli maçlarda yer aldı:
2 Şampiyonlar Ligi maçı
2 UEFA Avrupa Ligi maçı
5 UEFA Konferans Ligi maçı
Toplamda 32 maçta VAR olarak görev yaptı.