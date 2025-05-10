Erwin Blank kimdir, nereli, hangi maçları yönetti?

Avrupa Maçları (VAR): Blank, Avrupa kupalarında VAR hakemi olarak önemli maçlarda yer aldı:

2 Şampiyonlar Ligi maçı

2 UEFA Avrupa Ligi maçı

5 UEFA Konferans Ligi maçı

Toplamda 32 maçta VAR olarak görev yaptı.



