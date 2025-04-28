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Eski Fenerbahçeli Premier Lig yolcusu: Yeni adresi belli oldu!

Eski Fenerbahçeli Premier Lig yolcusu: Yeni adresi belli oldu!

16:1528/04/2025, Pazartesi
G: 28/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu. İngiliz basını oyuncunun Premier Lig’e transfer olabileceğini yazdı.

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, olası bir Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde bu yaz kadrosunu güçlendirmek istiyor.


Football Insider'da yer alan habere göre İngiliz ekibinin hedefinde Bayern Münih forması giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae var.


28 yaşındaki oyuncunun Alman ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunsa da Bayern Münih, 40 milyon ve üzerindeki teklifleri değerlendirmeye alabilir.


Ülkemizde 2021/22 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae önce Napoli'ye transfer olmuş, ardından Bayern Münih'te forma giymeye başlamıştı.


Bu sezon 43 maça çıkan Güney Koreli, 3 gol kaydetti.


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