Eski hakemler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.





Deniz Ateş Bitnel: Top ayakla oynama mesafesinde, oyuncu risk alarak topa kafa ile müdahale etmeye çalışıyor, devamında top oyuncunun açık olan koluna temas ediyor. Bu pozisyon penaltı olmalıydı!