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Başakşehir-Galatasaray maçında tartışma çıkartan karar: Penaltı verilmeli miydi?

Başakşehir-Galatasaray maçında tartışma çıkartan karar: Penaltı verilmeli miydi?

19:3412/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan Başakşehir-Galatasaray maçına ceza saha içerisinde yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Başakşehirli Hamza Güreler'in el yaptığını belirterek penaltı bekledi. Eski hakemler, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya 28. dakikada yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Mertens'in ceza sahası içerisinde yolladığı topa Başakşehirli Hamza müdahele etti.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehirli Hamza Güreler'in el yaptığını belirterek penaltı bekledi ve yoğun itirazlarda bulundu.

VAR'ı dinleyen Atilla Karaoğlan, pozisyonun temiz olduğunu belirterek karşılaşmayı devam ettirdi.

Eski hakemler Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonu değerlendirdi.


Deniz Ateş Bitnel: Top ayakla oynama mesafesinde, oyuncu risk alarak topa kafa ile müdahale etmeye çalışıyor, devamında top oyuncunun açık olan koluna temas ediyor. Bu pozisyon penaltı olmalıydı!

#Galatasaray
#Başakşehir
#Penaltı

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