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Eski hakemler Samsunspor'un attığı golü değerlendirdi: İrfan Can'a faul var mı?

Eski hakemler Samsunspor'un attığı golü değerlendirdi: İrfan Can'a faul var mı?

21:5920/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Samsunspor - Fenerbahçe maçının skorunu belirleyen golü karşılaşmaya damga vurdu. Soner Aydoğdu'nun atmış olduğu gol öncesi Fenerbahçeli futbolcular İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldığı yönünde yoğun itirazda bulundu. Eski hakemler Samsunspor'un attığı golü değerlendirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Samsunspor karşısında iki kez öne geçtiği karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Maçın skorunu belirleyen golü 88. dakikada Soner Aydoğdu atarken gol öncesi Fenerbahçeli futbolcular faul bekledi.

İrfan Can Kahveci rakibiyle çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı ve faul bekledi.

VAR hakemini de dinleyen Ali Meteoğlu golün temiz olduğunu belirterek orta noktayı gösterdi.

Eski hakemler pozisyonu değerlendirdi.

Erman Toroğlu: “Bu pozisyonda kesinlikle faul verilmez.”

Deniz Ateş Bitnel: Samsunspor 'un 2. golü öncesi İrfancan kendisini çok basit yere bırakıyor! Yorum olmakla birlikte gol kararı doğru.

Fırat Aydınus: Samsunspor’un 2’nci golünden önce İrfancan’a faul yok, gol kararı doğru.

#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Trendyol Süper Lig

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