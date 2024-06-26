EURO 2024'te ilginç olay: Yardımcı antrenör takımını yaktı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürerken Slovenya ile Danimarka'nın sıralamasını belirleyen kriter dikkat çekti. İşte detaylar...
EURO 2024 heyecanı sürerken C Grubu'nda ilginç bir olay yaşandı.
Grup maçlarının ardından Slovenya ve Danimarka aynı puan ve aynı averajda kaldı.
İngiltere'nin lider olarak bir üst tura yükseldiği grupta, ikinciyi sarı kart sayısı belirledi.
Ancak ilginç olan nokta; Danimarka ve Slovenya'da oyuncuların gördüğü kartlar da eşitti.
UEFA'dan yapılan açıklamada Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi
Slovenya ise grubu üçüncü sırada tamamladı.
UEFA kriterlerine göre puan farkı, averaj, gol sayısı, disiplin puanı (kart sayısı), elemelerdeki sıralamasına bakılıyor.
Tüm bu kriterler de eşit olsaydı son olarak iki takım arasında seri penaltı atışları yapılacaktı.
Danimarka son 16 turunda ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.