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Spor

EURO 2024'te ilginç olay: Yardımcı antrenör takımını yaktı

15:12 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:38 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan sürerken Slovenya ile Danimarka'nın sıralamasını belirleyen kriter dikkat çekti. İşte detaylar...

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EURO 2024 heyecanı sürerken C Grubu'nda ilginç bir olay yaşandı.

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Grup maçlarının ardından Slovenya ve Danimarka aynı puan ve aynı averajda kaldı.

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İngiltere'nin lider olarak bir üst tura yükseldiği grupta, ikinciyi sarı kart sayısı belirledi.

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Ancak ilginç olan nokta; Danimarka ve Slovenya'da oyuncuların gördüğü kartlar da eşitti.

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UEFA'dan yapılan açıklamada Slovenya'da yardımcı antrenör Milivoje Novakovic'in gördüğü sarı kartın dahil edildiği, kart puanında Danimarka'nın daha iyi durumda olmasından dolayı ikinci olduğu belirtildi

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Slovenya ise grubu üçüncü sırada tamamladı.

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UEFA kriterlerine göre puan farkı, averaj, gol sayısı, disiplin puanı (kart sayısı), elemelerdeki sıralamasına bakılıyor.

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Tüm bu kriterler de eşit olsaydı son olarak iki takım arasında seri penaltı atışları yapılacaktı.

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Danimarka son 16 turunda ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek.

#EURO 2024
#Danimarka
#Slovenya
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