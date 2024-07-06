EURO 2024'te skandal bir karar daha: VAR kırmızı kartı göremedi!

A Milli Takımımız EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısına Fransız hakem Clement Turpin verdiği kararla damga buldu. Pozisyonun detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlılar mücadelenin ilk yarısını Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Zorlu mücadelenin ilk yarısına yaşanan bir pozisyonda damga vurdu.
Maçın 30. dakikasında Mert Müldür, Hollandalı Xavi Simons'un bileğe müdahalesinin ardından yerde kaldı.
Fransız hakem Clement Turpin faulü vererek Xavi'ye sarı kart gösterdi.
Milli oyuncularımız pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde itirazlarda bulunsa da VAR hakemi devreye girmedi.