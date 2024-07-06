Spor

EURO 2024'te skandal bir karar daha: VAR kırmızı kartı göremedi!

22:43 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 22:56 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

A Milli Takımımız EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısına Fransız hakem Clement Turpin verdiği kararla damga buldu. Pozisyonun detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

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Ay-yıldızlılar mücadelenin ilk yarısını Samet Akaydin'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

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Zorlu mücadelenin ilk yarısına yaşanan bir pozisyonda damga vurdu.


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Maçın 30. dakikasında Mert Müldür, Hollandalı Xavi Simons'un bileğe müdahalesinin ardından yerde kaldı.


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Fransız hakem Clement Turpin faulü vererek Xavi'ye sarı kart gösterdi.

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Milli oyuncularımız pozisyonun kırmızı kart olduğu yönünde itirazlarda bulunsa da VAR hakemi devreye girmedi.

#Türkiye
#Hollanda
#EURO 2024
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