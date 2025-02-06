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Eyüp Aydın'ın Boluspor'a attığı golü izle (VİDEO) || Galatasaray’ın genç yıldızından jeneriklik gol!

Eyüp Aydın'ın Boluspor'a attığı golü izle (VİDEO) || Galatasaray’ın genç yıldızından jeneriklik gol!

16:566/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Galatasaray genç yıldızı Eyüp Aydın maçın 41. dakikasında jeneriklik bir gole imza attı. 20 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Eyüp Aydın’ın golünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. 

Maçın ilk devresi Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. 

Goller dakika 12’ Vüsal Iskandarli, 21’ Alvaro Morata ve 44’ Eyüp Aydın’dan geldi.


Bayern Münih’in alt yapısından transfer edilen Eyüp Aydın ilk golünü kaydetti.


Jeneriklik gole imza atan 20 yaşındaki yıldız takımını öne geçiren golü kaydetti.


Eyüp Aydın'ın Boluspor'a attığı golü izle (VİDEO)


Eyüp Aydın'ın golünü izlemek için TIKLAYIN.

#Eyüp Aydın
#Galatasaray
#Ziraat Türkiye Kupası
#Boluspor

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