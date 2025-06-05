Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Arda Turan’dan boşalan koltuğa gelen ismi kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

1 /4 Arda Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor'da yeni teknik direktörü belli oldu.



2 /4 Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni hocalarını gün içerisinde açıklayacaklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:



3 /4 "Eyüpspor’umuzun yeni teknik direktörüyle ilgili bilgilendirme, gün içerisinde resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. Resmi imza töreni ise bayram sonrasında, tesislerimizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir."

