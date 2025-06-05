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Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu

14:555/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Arda Turan’dan boşalan koltuğa gelen ismi kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, Eyüpspor’un yeni teknik direktörü kim oldu? İşte detaylar.

Arda Turan ile yollarını ayıran Eyüpspor'da yeni teknik direktörü belli oldu.


Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni hocalarını gün içerisinde açıklayacaklarını belirterek şu açıklamayı yapmıştı:


"Eyüpspor’umuzun yeni teknik direktörüyle ilgili bilgilendirme, gün içerisinde resmi sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır. Resmi imza töreni ise bayram sonrasında, tesislerimizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir."


Eyüpspor’un yeni teknik direktörü kim oldu?

Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Selçuk Şahin'in getirildiğini açıkladı.


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