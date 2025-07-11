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Fenerbahçe Arsenal’in yıldızı ile anlaşma sağladı: İşte bonservis bedeli…

Fenerbahçe Arsenal’in yıldızı ile anlaşma sağladı: İşte bonservis bedeli…

10:4211/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Arsenal’in 30 yaşındaki Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Detaylar haberimizde.

Gelecek sezon için kanat transferi de planlayan Fenerbahçe'de öne çıkan isimlerden biri Arsenal forması giyen Leandro Trossard.


Yaz transfer döneminde şu ana kadar orta sahayı Martin Zubimendi ve Christian Noorgard, kaleyi ise Kepa'yla güçlendiren Arsenal'da forvete ve kanat bölgesine de hamle bekleniyor.


Kanat transferi nedeniyle Arsenal, Leandro Trossard'ın ayrılmasına olumlu yaklaşıyor.


Times'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyla anlaşma sağladığı ve 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi.


Arsenal'ın ayrılık için 20 milyon sterlin talep edebileceği ve iki takımın şu an için bonservisle ilgili anlaşma sağlayamadığı ifade edildi.


Arsenal'a 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde Brighton'dan 27 milyon sterlin karşılığında imza atan Trossard'ın sözleşmesi 2 yıl sonra bitiyor.


30 yaşındaki futbolcu geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 56 maça çıkarken 10 gol ve 10 asist kaydetti.


Trossard kariyerinde daha önce Genk, OH Leuven, Lommel United, Westerlo ve Bocholt takımlarında da oynadı.


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