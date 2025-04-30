Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe derbi planını belirledi: Rafa Silva'ya özel önlem

Fenerbahçe derbi planını belirledi: Rafa Silva'ya özel önlem

10:0930/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Beşiktaş'la kritik bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva için özel bir önlem almaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde olan Fenerbahçe, şampiyonluk mücadelesindeki kritik virajda pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Derbiden galibiyetle ayrılarak iddiasını kalan haftalara taşımak isteyen sarı lacivertlilerde zorlu mücadele öncesinde savunmadaki sıkıntılar dikkat çekiyor. Son dönemde oynadığı maçlarda hep ilk golü yiyen taraf olan sarı-lacivertliler bunun zorluğunu ve stresini yaşadı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Beşiktaş derbisi öncesinde bu konuyla ilgili hazırlıklar var. Özellikle geçiş hücumları konusunda çok etkili olan Beşiktaş 1-0 kazandığı ilk maçta Fenerbahçe’yi fazlasıyla zorlamıştı.

Siyah beyazlı takımda Rafa Silva’nın geçişleri iyi yapması ve kalitesiyle bunları sonuçlandırdığı biliniyor. Bu nedenle sarı lacivertlilerde Beşiktaş daha geçiş oyununa başlamadan bunun önlenmesi gerektiği fikri var. Ayrıca geçişin başlangıcı önlenemezse ne yapılması gerektiği üzerinde yoğun biçimde çalışılıyor.

Orta sahada basit top kayıplarının yapılmaması, rakibe geniş alan verilmemesi gibi konuların yanı sıra top kaptırıldığında kimin nerede duracağı üzerine çalışmalara ağırlık veriliyor.

Fenerbahçe ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı’nda oynanan derbide Beşiktaş’ın geçiş hücumlarını durdurmakta zorlanmış ve sahadan puansız ayrılmıştı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA: Sıfır araba ÖTV indirimi ve hurda teşviki bekleyenler için önemli gelişme