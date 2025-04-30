Fenerbahçe derbi planını belirledi: Rafa Silva'ya özel önlem

Siyah beyazlı takımda Rafa Silva’nın geçişleri iyi yapması ve kalitesiyle bunları sonuçlandırdığı biliniyor. Bu nedenle sarı lacivertlilerde Beşiktaş daha geçiş oyununa başlamadan bunun önlenmesi gerektiği fikri var. Ayrıca geçişin başlangıcı önlenemezse ne yapılması gerektiği üzerinde yoğun biçimde çalışılıyor.