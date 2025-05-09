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Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü için masaya oturdu: Başkanlar görüşme yaptı

Fenerbahçe dünyaca ünlü golcü için masaya oturdu: Başkanlar görüşme yaptı

Haber Merkezi
09:499/05/2025, Cuma
G: 9/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, elini hızlı tutmak istiyor. Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünlü golcünün transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.

Taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken, yönetim ise transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Skriniar'ın bonservisini almak için PSG başkanı ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Bu görüşmede sadece Skriniar konuşulmadı.

Fenerbahçe'nin, Kolo Muani için de görüşme yaptığı ve 26 yaşındaki golcü oyuncuyu kiralamak istediği öğrenildi.

PSG'nin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, iki başkanın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ifade edildi.

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