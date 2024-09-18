Fenerbahçe Galatasaray'ı şikayet etti: Resmi başvurular yapıldı

Türk futbolu:





Hem sahada hem de saha dışında kazanmak için her yolu mübah görüp hak ve hukuk tanımayan,

Adil rekabeti çiğneyerek kendisine haksız bir şekilde maddi ve sportif açıdan avantaj sağlayan,

Başrolde olduğu skandalları çeşitli kılıflarla örterken hukuki, ahlaki ve etik değerleri çiğneyen,

Bunu fütursuzca yaparken tüm skandallarını örtbas etmek için rakiplerini haksızca hedef gösteren,

özetle ve en net şekilde süreklilik arz eden hukuk ve adalet tanımaz bir yaklaşımla karşı karşıyadır.

Söz konusu kulüp, tüm bu yaklaşımı alenen ortaya koyarken, ilgili makamların sessiz kalmalarından cesaret almaktadır.



















