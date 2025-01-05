Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'la karşılaşacak. Zorlu maç öncesi Jose Mourinho, ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi ve forvet kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Hatayspor maçı muhtemel 11'i...
Süper Lig'deki son maçında Eyüpspor ile berabere kalarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bugün sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.
Sarı-lacivertliler, lige verilen aranın ardından çıkacağı maçta sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyetle geri dönmek hem de lider Galatasaray'la olan puan farkının açılmasına engel olmak istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Oğuz Aydın'ın maçta görev alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oğuz, son 2 idmanda takımla çalıştı. 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alabilecek.
Fenerbahçe'de 2 oyuncu Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde üçer sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat ile Samet Akaydin, bugün kart görmeleri durumunda 19. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapamayacak.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Maximin, Szymanski, Tadic, En-Nesyri.