Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe için olay iddia: Serdar Ali Çelikler devre arasında gelen şok telefonu anlattı

12:2914/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı yenilginin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran’ın devre arasında soyunma odasını aradığı ve oyuncu değişikliği yaptırdığı öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk yarının 2-0 geride tamamlanmasının ardından devre arasında radikal bir karar aldı.

40 yaşındaki teknik adam; Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred ve Mert Müldür’ü oyundan alırken, yerlerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown’u sahaya sürdü.

Karşılaşmanın devre arasında yapılan bu değişikliklerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.


Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın devre arasında soyunma odasını arayarak takımın performansına tepki gösterdiği ve bu görüşmenin ardından teknik heyetin ikinci yarıya dört değişiklikle başladığı belirtildi.

NEO Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, protokol tribününde bulunan bir tanıdığının yaşananları duyduğunu söyledi.


Çelikler, “Sadettin Saran çok sinirlenmiş, hem oyuna hem hocaya. Yöneticiler Tedesco’ya bayağı bir sallamış. Sadettin Bey devre arasında bir telefon açmış ve bir konuşma yapmış. Sonra yanında oturan bir yönetici de ‘İyi yaptın başkan, sizin istediğin 4 oyuncuyu da oyuna aldı’ demiş” ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Sadettin Saran
#Serdar Ali Çelikler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
7 saat su kesintisi! İzmir'de bugün sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 14 Mart 2026 Cuma günü İZSU su kesintisi programı!