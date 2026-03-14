Fenerbahçe için olay iddia: Serdar Ali Çelikler devre arasında gelen şok telefonu anlattı

NEO Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, protokol tribününde bulunan bir tanıdığının yaşananları duyduğunu söyledi.





Çelikler, “Sadettin Saran çok sinirlenmiş, hem oyuna hem hocaya. Yöneticiler Tedesco’ya bayağı bir sallamış. Sadettin Bey devre arasında bir telefon açmış ve bir konuşma yapmış. Sonra yanında oturan bir yönetici de ‘İyi yaptın başkan, sizin istediğin 4 oyuncuyu da oyuna aldı’ demiş” ifadelerini kullandı.