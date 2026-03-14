Fenerbahçe için olay iddia: Serdar Ali Çelikler devre arasında gelen şok telefonu anlattı

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük deplasmanında aldığı yenilginin ardından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran’ın devre arasında soyunma odasını aradığı ve oyuncu değişikliği yaptırdığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, ilk yarının 2-0 geride tamamlanmasının ardından devre arasında radikal bir karar aldı.
40 yaşındaki teknik adam; Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Fred ve Mert Müldür’ü oyundan alırken, yerlerine Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anthony Musaba ve Archie Brown’u sahaya sürdü.
Karşılaşmanın devre arasında yapılan bu değişikliklerle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın devre arasında soyunma odasını arayarak takımın performansına tepki gösterdiği ve bu görüşmenin ardından teknik heyetin ikinci yarıya dört değişiklikle başladığı belirtildi.
NEO Spor YouTube kanalında konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler, protokol tribününde bulunan bir tanıdığının yaşananları duyduğunu söyledi.
Çelikler, “Sadettin Saran çok sinirlenmiş, hem oyuna hem hocaya. Yöneticiler Tedesco’ya bayağı bir sallamış. Sadettin Bey devre arasında bir telefon açmış ve bir konuşma yapmış. Sonra yanında oturan bir yönetici de ‘İyi yaptın başkan, sizin istediğin 4 oyuncuyu da oyuna aldı’ demiş” ifadelerini kullandı.