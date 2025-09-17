Yeni Şafak
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu: Hakan Bilal Kutlualp listede yer aldı mı?

Haber Merkezi
10:4117/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Fenerbahçe Spor Kulübü, 21 Eylül Pazar günü olağanüstü kongreye gidecek. Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu. Peki Sadettin Saran lehine adaylıkten çekilen Hakan Bilal Kutlualp listede yer aldı mı?

Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon alınan kötü sonuçlar nedeniyle olağanüstü kongre yapılacak.

Kongre 21 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek ve Ali Koç ile Sadettin Saran karşı karşıya gelecek.

Bu kongre öncesinde Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp'in listede yer alıp almayacağı merak konusuydu.

Hakan Bilal Kutlualp listede yer almadı.

Sadettin Saran'ın listesi şu şekilde:

