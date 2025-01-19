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Fenerbahçe maçında Galatasaraylılar gözünü o oyuncuya dikti!

Fenerbahçe maçında Galatasaraylılar gözünü o oyuncuya dikti!

20:1719/01/2025, Pazar
G: 19/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçta ev sahibi ekibin bir futbolcusu sosyal medyada gündem oldu. Galatasaraylılar, Fenerbahçe'ye karşı sergilediği performansı dikkat çeken oyuncu için 'Yönetim bu oyuncuyu hemen almalı' şeklinde yorumlar yapıldı.

Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısına ev sahibi ekibin genç yıldızı Maestro damga vurdu.

Orta sahada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada büyük takım taraftarlarını harekete geçirdi.

Mücadelesiyle takdir toplayan futbolcu için yapılan paylaşımlar şöyle...

Galatasaraylı futbolseverler, Maestro için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.

Galatasaraylı futbolseverler, Maestro için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 

Galatasaraylı futbolseverler, Maestro için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 

Galatasaraylı futbolseverler, Maestro için sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı. 

Maestro, 2024'ün Şubat ayında 500 bin Euro bedelle Benfica'nın B takımından transfer edilmişti.

Maestro, Beşiktaş maçında da dikkat çeken bir performans sergilemişti.

#Adana Demirspor
#Fenerbahçe
#Maestro

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