UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Premier Lig ekibi Manchester United’ı konuk edecek. Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı Avrupa kupası maçında sırasıyla birer galibiyet (3) ve mağlubiyet (3) alan Manchester United, son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybetti. Fenerbahçe ligde 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Manchester United ise henüz galibiyetle tanışmadı ve 2 puanla 21. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında tüm detaylar.

1 /12 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında evinde Manchester United ile karşılaşacak.



2 /12 Avrupa kupaları tarihinde Manchester United'a 6+ maçta 22 takım arasında Fenerbahçe'den daha yüksek galibiyet yüzdesine sahip bir ekip bulunmuyor (%50; 3/6). Kırmızı Şeytanlar'ı bu turnuvalarda sarı-lacivertlilerden (3) daha fazla mağlup eden sadece beş takım var: Barcelona (6), Bayern (6), Juventus (6), Milan (5), Real Madrid (5).

3 /12 Fenerbahçe'ye rakip olduğu altı Avrupa kupası maçında sırasıyla birer galibiyet (3) ve mağlubiyet (3) alan Manchester United, son karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kaybetti (Kasım 2016). Kırmızı Şeytanlar, o mağlubiyeti şu an sarı-lacivertli rakibini çalıştıran Jose Mourinho yönetiminde aldı.



4 /12 Manchester United'ı konuk ettiği son iki Avrupa kupası maçını kazanan Fenerbahçe, bu turnuvalar tarihinde Juventus (1997), Milan (2007) ve Bayern'in (2023) ardından Kırmızı Şeytanlar'ı üst üste üç iç saha karşılaşmasında mağlup eden dördüncü takım olmak istiyor.



5 /12 Manchester United'ın Avrupa kupaları tarihinde Türkiye'den (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir) daha fazla temsilcisine mağlup olduğu sadece üç ülke bulunuyor: İspanya (8), Almanya (5), İtalya (5).



6 /12 Evinde oynadığı son 17 Avrupa kupası maçının 14'ünü kazanan Fenerbahçe, Ağustos 2022'de başlayan bu süreçten bu yana en fazla iç saha galibiyeti alan ekip konumunda (2B 1M). Sarı-lacivertliler, bu 17 karşılaşmadaki tek yenilgisini gol atamadığı tek iç saha maçında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olarak aldı (Mart 2024).

7 /12 Avrupa kupalarında çıktığı son beş maçı kazanamayan Manchester United (3B 2M), daha uzun bir seriyi en son 1980-1983 seneleri arasında yaşadı (6 maç).



8 /12 Manchester United ile karşılaştığı 11 resmi maçta 9 gol atan Edin Dzeko'nun profesyonel kariyerinde filelerini daha fazla havlanadırdığı tek rakibi Viktoria Plzen (11).

9 /12 Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçta dört golde pay sahibi olan Christian Eriksen (2 gol & 2 asist), bu turnuvaların ön elemeler sonrası aşamalarında daha önce görev yaptığı 21 karşılaşmada ulaştığı sayıyı eşitleyebilir (2 gol & 3 asist).



10 /12 Daha önce çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son 17 maçın sadece ikisini kazanabilen Jose Mourinho (4B 11M), bu galibiyetlerden birini Tottenham'ın başında Manchester United'ı 6-1 mağlup ederek aldı (Ekim 2020).

11 /12 Teknik Direktörlük kariyerinde Manchester United'ı konuk ettiği 13 resmi maçın sadece birini kaybeden Jose Mourinho (6G 6B), tek mağlubiyetini son karşılaşmada Tottenham ile yaşadı (1-3; Nisan 2021).