Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş Kadın Basketbol Takımları arasında oynanan FIBA Süper Kupa maçı yarıda kaldı. Tribünlerde yaşanan olayların ardından final müsabakası ertelendi.
EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş karışı karşıya geldi.
Basketbolda Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa mücadelesi yarıda kaldı.
İki takım seyircileri sahaya yanıcı ve patlayıcı madde attı.
Daha sonrasında emniyet güçleri yabancı maddelerin atıldığı basın tribünü önünde önlem aldı.
Yaklaşık 30 dakikalık aranın ardından salonun boşaltılacağı ve maçın seyircisiz oynanacağı kararı anons edildi.
Emniyet güçlerinin gözetiminde salondan önce Beşiktaşlı sonra Fenerbahçeli taraftarlar çıkarıldı.
Kulüpler arasında ve daha sonra FIBA ile yapılan görüşmeler neticesinde maçın yarın saat 16.00'da oynanmasına karar verildi.