Fenerbahçe - Trabzonspor maçının saati değişti

12:3113/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin saati A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket'teki final müsabakası nedeniyle değiştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe pazar günü sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

TFF tarafından mücadelenin saati 20.00 olarak açıklanmıştı ancak A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki final maçı nedeniyle derbi saatinde güncellemeye gidildi.

Yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir." denildi.


12 Dev Adam'ın Almanya ile oynayacağı final müsabakası ise pazar günü saat 21.00'de başlayacak.


