Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Yıldız futbolcu Real Madrid’e önerildi

DEVLERİN LİSTESİNDE









Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, sezon sonu Etihad'dan ayrılacağını duyurmasından sonra geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermedi ancak Belçikalı süperstar, ayrılacağını açıklamasının ardından birçok takım transfer listesine de girmiş oldu.



