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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Yıldız futbolcu Real Madrid’e önerildi

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi: Yıldız futbolcu Real Madrid’e önerildi

11:2613/05/2025, mardi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer için peşinde olduğu yıldız futbolcu hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 33 yaşındaki dünya yıldızı Real Madrid’e önerildi. Detaylar haberimizde.

İngiliz devi Manchester City'den ayrılmaya hazırlanan Kevin De Bruyne'nin yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmaya devam ediyor.


33 yaşındaki Belçikalı yıldız ile ilgili her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor.


İspanya'da yayın yapan ve Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensacentral, Kevin de Bruyne'nin menajerleri aracılığıyla Real Madrid'e önerildiğini yazdı.


DEVLERİN LİSTESİNDE



Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne, sezon sonu Etihad'dan ayrılacağını duyurmasından sonra geleceği hakkında henüz nihai bir karar vermedi ancak Belçikalı süperstar, ayrılacağını açıklamasının ardından birçok takım transfer listesine de girmiş oldu.


Trendyol Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra, MLS ekipleri ile Premier League'den Liverpool ve Serie A'dan Napoli 33 yaşındaki 10 numara ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor. 

BU SEZONKİ PERFORMANSI


Bu sezon 37 resmi maçta Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, 6gol ve 8 asist yaptı.


Yıldız futbolcu, Manchester City'de 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Premier League şampiyonluğu yaşadı.

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