Süper Lig'den bir ekip ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe'nin TFF'ye yazı gönderdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası, son yıllarda kulüplerin maddi getirisini karşılayamadığıyla gündeme geldi. Birçok kulüp, maçlardaki galibiyet ve tur atlama kazançlarının; oyuncuların maç başı ücreti, deplasmanlara gidişteki maç masraflarının karşılayamadığına dair ortak görüşte birleşti.
Bu konuda Trendyol Süper Lig'in 2 kulübünden ilk hamle geldi. HT Spor'da yer alan habere göre Kasımpaşa ve daha önce Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını açıklayan Fenerbahçe, turnuvaya katılmayacaklarına dair Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yazı gönderdi.
FEDERASYONDAN DÖNÜŞ GELMEDİ
İki kulübün mevcut şartlarda Türkiye Kupası'nda boy göstermek istemediği ifade edilirken, federasyondan bu konuda henüz bir geri dönüş gelmediği öğrenildi. İki takım, kura çekimine herhangi bir temsilci göndermeyecek.
Bilindiği gibi Fenerbahçe geçen sezon Süper Kupa final maçına da tepki göstermek için çıkmamıştı. Sarı-lacivertlilerin bu protestonun devamında Türkiye Kupası'na katılmama kararı alabileceği belirtildi.
Fenerbahçe i̇le Kasımpaşa'nın kupadan tamamen mi̇ çeki̇leceği yoksa kupada genç takımlarla mı mücadele edeceği ise merak konusu oldu.