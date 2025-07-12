Fenerbahçe yönetiminde bir ayrılık daha: Sosyal medyadan veda etti

"Kıymetli Fenerbahçeliler,

Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık.

Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.



