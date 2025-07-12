Fenerbahçe yönetiminde bir ayrılık daha: Sosyal medyadan veda etti

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli yönetimden bir isim görevi bıraktığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Fenerbahçe yönetiminde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Başkanvekili Erol Bilecik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevi bıraktığını açıkladı.
"Kıymetli Fenerbahçeliler,
Geride bıraktığımız görev yılları boyunca, kulübümüzün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere; yönetim politikamızda şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek için ve kararlılıkla kulübümüzü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştık.
Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir.
"Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür.
Hayatım boyunca taşıdığım en büyük onurlardan biri de, Fenerbahçe’mize hizmet edebilmekti. Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum."
"Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe Camiasına gönülden teşekkür ediyorum.
Sonsuza dek Fenerbahçe."