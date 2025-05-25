Fenerbahçe'de 12 yabancı yolcu

Fenerbahçe'de yönetim, yeni sezonda kadroda düşünülmeyen yabancı futbolcularla masaya oturacak. 12 yabancıyı göndermek isteyen yönetim, en az zararla yolları ayırmak için çaba gösteriyor. Oyunculardan, kendilerine kulüp bulmaları istenirken gelen teklifler değerlendirmeye alınacak.
Fenerbahçe'de 12 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak.
Kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Lincoln, Zajc ve Omar Fayed'in yanı sıra sözleşmeleri devam eden Becao, Diego Carlos ve Djiku yeni sezon planlamasında düşünülmüyor.
Bu futbolcuların temsilcileri İstanbul'a çağrıldı ve sportif direktör Mario Branco önümüzdeki hafta görüşmelere başlayacak.
Fayed ile Djiku'nun bonservisiyle satılması hedefleniyor. İki futbolcuya da transfer teklifleri var.
Lincoln, Zajc ve bu sezon çapraz bağ ameliyatı olan Becao'ya ise resmi bir teklif bulunmuyor. Bu futbolcular sarı lacivertli takımdan ayrılmak için kalan alacaklarını istiyor.
4 milyon Euro ücret alan Diego Carlos'a ise Brezilya'dan teklifler olduğu belirtildi.
Sözleşmeleri sona eren Saint Maximin, Dzeko ve Osayi ile de yollar ayrılacak.
Skriniar yeni sezonda kadroda tutulmak isteniyor ve PSG ile görüşmeler devam ediyor.
Sırp yıldız Dusan Tadic ile sezon sonunda masaya oturulacak ve tecrübeli yıldızla yeni sözleşme görüşmeleri yapılacak. Tadic'e sarı-lacivertlilerin 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme önereceği belirtildi.
En Nesyri ve Szymanski ise takımdan ayrılmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, En Nesyri'den 35, Szymanski'den de 15 milyon euro bonservis bekliyor.
Amrabat'ın da zorunlu satın alma opsiyonu kullanılacak ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifler değerlendirilecek. Sarı-lacivertli yönetim, Amrabat, Szymanski ve En Nesyri'den toplam 60 milyon euro satış geliri hedefliyor.