Fenerbahçe'de ayrılık! Yerine sürpriz bir isim geliyor

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin yerine gelecek oyuncu belli oldu.
Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.
Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.
Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen Sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.
İstikrarıyla ön plana çıkan Aleix Garcia, bu sezon toplam 37 maçta görev aldı. 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.