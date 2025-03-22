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Fenerbahçe'de ayrılık! Yerine sürpriz bir isim geliyor

Fenerbahçe'de ayrılık! Yerine sürpriz bir isim geliyor

11:5822/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer planlaması devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen yıldız ismin yerine gelecek oyuncu belli oldu.

Maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezonun kadro planlamasına çevrildi.

Gelecek sezon için kolları sıvayan sarı-lacivertli yönetim, takımdan ayrılacak isimleri belirlemeye başladı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-lacivertlilerle sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Fred, ülkesinin takımlarından Atletico MG'ye gidecek.

Siyah-beyazlı formayı giymenin hayalini kurduğu iddia edilen Sambacının yerine ise; Fenerbahçe'nin Leverkusen'den Aleix Garcia'yı istediği belirtildi.

İstikrarıyla ön plana çıkan Aleix Garcia, bu sezon toplam 37 maçta görev aldı. 27 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

Aleix Garcia sezon başında Girona'dan Bayer Leverkusen'e 18 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan Garcia'nın sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Fred

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