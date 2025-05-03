Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, kritik derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu maçta sarı-lacivertlilerde 4 isim forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Bu sezon hiç derbi galibiyeti alamayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı mağlup ederek taraftarını sevindirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 75 puanla 2. sırada giriyor.
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde iki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan derbiyi siyah-beyazlılar, 1-0 kazandı.
4 eksik
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Filip Kostic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'in kadroda yer alması beklenmiyor.
Bu isimlerin yanı sıra tedavisi tamamlanan Mert Müldür'ün durumuna maç saatinde karar verileceği öğrenildi.
Mourinho ilk derbisini kazanmak istiyor
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de ilk derbi galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor.
Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.