Dünyaca ünlü Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray'a karşı ligde 2, kupada 1 maç olmak üzere 3, Beşiktaş'a karşı da 1 müsabakaya çıkarken söz konusu 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.







