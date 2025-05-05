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Fenerbahçe'de flaş Mourinho gelişmesi! Tazminattan kurtaracak

Fenerbahçe'de flaş Mourinho gelişmesi! Tazminattan kurtaracak

10:435/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 1-0 yenilirken şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puandan oldu. Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan teknik direktör Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenilerek lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen ve şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı lacivertli kulüpteki geleceği tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz hafta yapılan Yüksek Divan Kurulu toplantısında "istikrar" vurgusu yaparak gelecek sezon da Mourinho ile devam edeceklerini açıklamasına rağmen Portekizli teknik adama transfer tekliflerinin gelmeye devam ettiği ileri sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde adı Portekiz Milli Takımı'yla anılan Jose Mourinho'ya Sabah Gazetesi'nin haberine göre şimdi de Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Tecrübeli teknik adamı önümüzdeki sezon takımın başına getirmek isteyen Al Ettifaq, iki yıl için 50 milyon Euro önerdi.

Beşiktaş yenilgisinin ardından Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli hocanın, nasıl bir karar vereceği merak konusu.

Mourinho'nun teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe tazminat yükünden kurtulmuş olacak.


Deneyimli hocanın sarı lacivertli kulüple Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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