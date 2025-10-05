Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de forma şansı bulamamıştı: Yeni takımında yıldızı parlıyor!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamamıştı: Yeni takımında yıldızı parlıyor!

13:395/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Serie A’nın 6. haftasında Atalanta ile Como, Gewiss Stadyumu’nda 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe’den kiralık olarak Como’ya transfer olan 32 yaşındaki futbolcu maçın yıldızı oldu. Tecrübeli isim İtalya basınında gündem oldu. İşte detaylar.

Serie A’da 6. hafta mücadelesinde Atalanta ile Como karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadele 1-1’lik eşitlikle tamamlandı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.


Como’nun Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Carlos, üst üste üçüncü kez Serie A’da ilk 11 başlarken maçın en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü.


Brezilyalı stoper, Fiorentina ve Cremonese karşılaşmalarında da ilk 11’de yer almıştı.


Carlos, Atalanta karşısındaki performansıyla birçok istatistikte ilk sırada yer aldı. Deneyimli futbolcu, maçta en fazla topla buluşan oyuncu olurken yüzde 90 pas oranıyla mücadeleyi tamamladı.


32 yaşındaki stoper, top uzaklaştırma ve şut engelleme istatistiklerinde ilk sırada yer aldı. Brezilyalı oyuncu girdiği yedi ikili mücadelenin altısını kazanırken dört hava topunun tamamında başarı sağladı.


Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Carlos, Como'daki ilk maçında da takımın en iyilerden biri olmuş ve ikinci karşılaşmasında da savunmada dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.

Maçın ardından konuşan Diego Carlos şunları söyledi, "Bizim için iyi bir performanstı, bu kulübü seçtiğim için mutluyum. Harika takım arkadaşlarım var, buraya oynamak için geldim. Bu akşamki performansımızdan memnunum, bizim için önemli bir puan."


#Fenerbahçe
#Como
#Diego Carlos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ 5 EKİM İLÇE İLÇE SU KESİNTİSİ SAATLERİ LİSTESİ: Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ arızalar ve kesintiler