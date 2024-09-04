Fenerbahçe’de İrfan Can ve Osayi-Samuel gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel gelişmesi yaşandı. Bir yandan takımdan gidecek ve gelecek oyuncuların planlamasını yapan sarı-lacivertliler diğer yandan oyuncuları ile sözleşme tazeliyor. İşte detaylar.

1 / 11 Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da iç transfere odaklandı.

2 / 11 Yönetimin önceliği İrfan Can Kahveci ile Bright Osayi-Samuel'e verdiği kaydedildi.

3 / 11 2021 yılının ocak ayında Başakşehir'den transfer edilen İrfan senelik 15 milyon TL'ye imza atmıştı.



4 / 11 Fanatik'in haberine göre; milli yıldıza çok iyi bir zam yapılarak 3 yıllık yeni sözleşme teklif edileceği öne sürüldü.

5 / 11 İrfan Can'a önerilecek yeni maaşın, takım ortalaması göz önünde bulundurularak 50 milyon TL olacağı iddia edildi.

6 / 11 Başarılı oyuncu ile kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.



7 / 11 Bright Osayi-Samuel pazarlıkları ise daha uzun sürmeye aday.

8 / 11 İrfan Can'la aynı dönemde takıma katılan Nijeryalı oyuncunun maaşı yıllık 1.8 milyon euro.



9 / 11 Yönetimin 26 yaşındaki futbolcunun menajerine 2 milyon euro'luk ön teklif sunduğu kaydedildi.



10 / 11 Ancak Samuel'in bu rakamı düşük bularak en az 2.5 milyon euro istediği öne sürüldü.

