Fenerbahçe'de kayıp aranıyor! En son 5 ay önce oynamıştı devre arasında yolcu

15:1313/10/2025, lundi
G: 13/10/2025, lundi
Başkan Sadettin Saran yönetiminde radikal kararlar alınmaya başlanan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun, kadro dışı bırakılmıştı. Sarı-lacivertlilerde sıra yıldız isme geldi. İşte detaylar...

Süper Lig'de geride kalan 8 haftanın ardından Fenerbahçe topladığı 16 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı lacivertlilerde milli arayla birlikte takım içinde radikal kararlar alındı. Son olarak sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kadro dışı kaldı.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de ayrıca başkan Sadettin Saran ve yönetimin dikkatini çeken konu ise Emre Mor oldu.

Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor en son maçına 18 Mayıs'ta çıktı.

Yönetim oyuncuyla devre arasında yollarını ayırmak istiyor.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Futbol
