Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç'un yapacağı açıklama belli oldu

Avrupa'dan elenen, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a kayberedek veda eden ve ligde de havlu atan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir canlı yayına katılacak. Peki Ali Koç, bu yayında neler anlatacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
Beşiktaş yenilgisi sonrasında Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
Hem sarı lacivertli tribünler hem de camianın önde gelen isimleri yönetimi istifaya davet ediyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelen tepkiler sonrası bu akşam canlı yayına katılacak.
Daha önce ‘seçim yok’ diyen Ali Koç’un ani bir şekilde bu akşam saat 19.00’da TRT Spor’a çıkma kararı almasıyla gözler başkana çevrildi.
Sarı lacivertli camia, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un istifa etmesini ve görevi bırakmasını istiyor.
Peki Ali Koç canlı yayında neleri anlatacak? Toplamda 3 senaryo bulunuyor...
1- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinin başında olduğunu söyleyecek. Ayrıca Bankalar Birliği olmak üzere borç konularının kapanacağını, stat ve tesislerin yenileneceğini anlatacak. Ayrıca Jose Mourinho ile yola devam edileceğini ve daha güçlü bir kadro kurulacağını ifade edecek. Gerçekleşmesi beklenen asıl senaryo bu.
2- Camianın baskısından dolayı seçim kararı alacak ve kendisi de aday olacak. Böylece hem güven oyu almak isteyecek hem de hodri meydan diyecek.
3- En uzak ihtimal ise Ali Koç'un istifa ederek, görevini bırakması.