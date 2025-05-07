Fenerbahçe'de kritik gün: Ali Koç'un yapacağı açıklama belli oldu

1- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görevinin başında olduğunu söyleyecek. Ayrıca Bankalar Birliği olmak üzere borç konularının kapanacağını, stat ve tesislerin yenileneceğini anlatacak. Ayrıca Jose Mourinho ile yola devam edileceğini ve daha güçlü bir kadro kurulacağını ifade edecek. Gerçekleşmesi beklenen asıl senaryo bu.