Fenerbahçe'de merakla beklenen transfer sonunda açıklandı

Fenerbahçe'de önceki günlerde İstanbul'a getirilen John Duran, sarı lacivertlilere imzayı attı. Kolombiyalı forvet oyuncusunun transfer detaylarındaki bilgi sarı lacivertli taraftarları şaşırttı.
John Duran transferiyle ilgili olarak Avrupa basını futbolcunun bonservis opsiyonlu şekilde Fenerbahçe'ye imza atacağını belirtmişti. Ancak sarı lacivertli kulüp transferin 1 yıllık kiralık olarak noktalandığını duyurdu.
John Duran, 77 Milyon Euro bonservis bedeliyle Al Nassr'a transfer olmuştu. Ocak ayında Suudi Arabistan'a gelen yıldız oyuncu sonrasında bu ülkede futbol oynamak istememişti.
Al Nassr'da 18 maçta 12 gol atan golcü oyuncu, Kolombiya futbolunun son yıllarda dünya futboluna kazandırdığı önemli yıldızlardan biri olarak dikkat çekiyor.
John Duran, Kolombiya'da başladığı futbol hayatını MLS'te sürdürmüş sonrasında ise Aston Villa'ya imza atmıştı. İngiltere'de dikkat çekmeye devam eden oyuncu Suudi Arabistan'daki futbol yatırımlarının göz bebeği haline gelmişti.
Fenerbahçe'nin futbol direktörü olan Devin Özek, John Duran transferi için Kolombiya'ya gitmiş ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti.
John Duran'ın yeni sezonda En-Nesyri ile birlikte çift forvet oynayacağı belirtiliyor.