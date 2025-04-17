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Fenerbahçe’de transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu anlaşmaya yakın!

Fenerbahçe’de transfer gelişmesi: Yıldız futbolcu anlaşmaya yakın!

17:3917/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, Juventus’tan kiralık yıldızı Filip Kostic’i kadrosunda tutmak için harekete geçti! Sarı-lacivertliler, Sırp oyuncunun bonservisi için 3 milyon euroluk teklif sundu. Transferin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiraladığı Filip Kostic'in bonservisini almaya hazırlanıyor.


İtalyan basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sırp futbolcunun bonservisi için Juventus'a 3 milyon euro'luk teklifte bulundu. Juventus'un beklentisinin ise 4 milyon euro olduğu yazıldı.


Fenerbahçe ile Juventus'un arasındaki iyi ilişki ile birlikte Kostic'in de Fenerbahçe'de kalmak istemesi nedeniyle temasların devam ettiği belirtildi. Kostic'in transferi için önümüzdeki birkaç haftanın önemli olduğu ifade edildi.


İki takım arasındaki 1 milyon euro'luk farka rağmen tarafların transferi bitirmeye kararlı olduğu ve anlaşmanın yakın olduğu kaydedildi.


Fenerbahçe'de bu sezon 29 maçta süre bulan Kostic, 2 gol attı ve 7 asist yaptı.


Bonservisinin bulunduğu Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor.


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