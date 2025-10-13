Yeni Şafak
Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Temaslar başladı

13/10/2025, Pazartesi
13/10/2025, Pazartesi
Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı yıldız ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler yıldız futbolcu için temaslara başladı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 4. sırada kaldı. Sezona Jose Mourinho ile başlayan sarı-lacivertlilerde sonrasında takımın başına getirilen Domenico Tedesco da puan kayıplarına engel olamadı.

Transfer döneminde kadroda önemli değişikliklere gitmesi beklenen Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak oyuncular ve transfer yapılacak bölgeler de şekillenmeye başladı.

Transferde önceliği golcü ve orta saha mevkilerine veren sarı-lacivertliler, takımdan ayrılması gündemde olan Rodrigo Becao'nun ayrılması halinde stopere de bir takviye yapmayı hedefliyor.

Geçirdiği ağır sakatlıkların ardından uzun süredir formadan uzak kalan Brezilyalı ile yolların ayrılması güçlü bir ihtimal olarak öne çıktı. Becao'nun yerine bir stoper arayışı bulunan Fenerbahçe'de sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor'un ESPN Brezilya'dan aktardığı habere göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Paulista'yı yakından takip ediyor ve Ocak transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haberde Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın başına gelişinin ardından formasını kaybeden ve siyah-beyazlı ekipten ayrılmak istediği iddia edilen Paulista için Fenerbahçe ve Corinthians'ın devreye girdiği aktarıldı.

Ancak Corinthians'ın mevcut durumda transfer yasağının bulunması da transfer yarışında geri kalmalarına sebep olabileceği belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin ilk temaslara başladığı ve resmi teklifin her an yapılabileceği aktarıldı. 34 yaşındaki futbolcunun daha sık forma şansı bulabilmek adına Beşiktaş'tan ayrılmak istediği belirtildi.

Siyah-beyazlı ekiple mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek Gabriel Paulista'nın Transfermarkt verilerine göre 900 bin Euro'luk değeri bulunuyor. Beşiktaş formasını 36 kez giyen 34 yaşındaki stoper 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

