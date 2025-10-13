Fenerbahçe'den Beşiktaşlı yıldıza kanca! Temaslar başladı

Ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için Brezilya basınından flaş bir iddia gündeme geldi. A Spor'un ESPN Brezilya'dan aktardığı habere göre sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Paulista'yı yakından takip ediyor ve Ocak transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor.