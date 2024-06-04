Fenerbahçe’den ikinci bomba! Premier Lig yıldızı geliyor

Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ikinci transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler yıldız arayışlarına başladı. Kanarya Premier Lig’de forma giyen oyuncu ile ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyor.
Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling'le ilgilendiğini öğrenildi.
Portekizli hocanın Fenerbahçe ile anlaşması üzerine İngiliz kanat oyuncusunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Bu sezon 31 maçta görev alan İngiliz oyuncu 8 gol 4 asist kaydetti.
Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Hem kulüp kariyerinde hem de İngiltere milli takımında gösterdiği üstün performanslarla adından sıkça söz ettiren Sterling, hız, teknik beceri ve gol vuruşlarındaki yetkinliğiyle futbol dünyasında önemli bir yer edindi.
Liverpool, Raheem Sterling'in profesyonel kariyerinin başladığı ve yıldızının parladığı kulüptür.
2012 yılında, henüz 17 yaşındayken Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. Genç yaşına rağmen, hızı, dribling yetenekleri ile kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.
2013-2014 sezonunda Liverpool'un Premier League'de ikinci sırayı almasına büyük katkı sağladı. Sterling, bu dönemde oynadığı futbol ile İngiltere'nin en yetenekli genç oyuncularından biri olarak gösterildi.
2015 yılında, 49 milyon pound gibi yüksek bir transfer ücretiyle Manchester City'ye transfer olan Sterling, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.
Manchester City'deki ilk sezonunda hemen etkisini gösterdi ve takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sterling, Pep Guardiola yönetiminde oyununu daha da geliştirdi ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Manchester City formasıyla birçok başarıya imza atan Sterling, Premier League'de üç kez (2017-18, 2018-19, 2020-21), FA Cup'ta bir kez (2018-19) ve EFL Cup'ta beş kez (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) şampiyonluk yaşadı.
2022 yazında, yeni bir meydan okuma arayışında olan Sterling, Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'de kariyerine devam eden Sterling, burada da takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor.