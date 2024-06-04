Fenerbahçe’den ikinci bomba! Premier Lig yıldızı geliyor

Manchester City formasıyla birçok başarıya imza atan Sterling, Premier League'de üç kez (2017-18, 2018-19, 2020-21), FA Cup'ta bir kez (2018-19) ve EFL Cup'ta beş kez (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) şampiyonluk yaşadı.