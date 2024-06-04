|
Spor

Fenerbahçe’den ikinci bomba! Premier Lig yıldızı geliyor

11:32 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 11:32 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig’de yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, ikinci transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Jose Mourinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler yıldız arayışlarına başladı. Kanarya Premier Lig’de forma giyen oyuncu ile ilk teması kurdu. Detaylar haberimizde.

1/ 12

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, transferde ilk bombayı patlatıyor. 

2/ 12

Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Chelsea'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling'le ilgilendiğini öğrenildi.

3/ 12

Portekizli hocanın Fenerbahçe ile anlaşması üzerine İngiliz kanat oyuncusunun da Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

4/ 12

Bu sezon 31 maçta görev alan İngiliz oyuncu 8 gol 4 asist kaydetti.


5/ 12

Raheem Sterling kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Hem kulüp kariyerinde hem de İngiltere milli takımında gösterdiği üstün performanslarla adından sıkça söz ettiren Sterling, hız, teknik beceri ve gol vuruşlarındaki yetkinliğiyle futbol dünyasında önemli bir yer edindi.


6/ 12

Liverpool, Raheem Sterling'in profesyonel kariyerinin başladığı ve yıldızının parladığı kulüptür. 

7/ 12

2012 yılında, henüz 17 yaşındayken Liverpool formasıyla ilk profesyonel maçına çıktı. Genç yaşına rağmen, hızı, dribling yetenekleri ile kısa sürede takımın önemli oyuncularından biri haline geldi. 

8/ 12

2013-2014 sezonunda Liverpool'un Premier League'de ikinci sırayı almasına büyük katkı sağladı. Sterling, bu dönemde oynadığı futbol ile İngiltere'nin en yetenekli genç oyuncularından biri olarak gösterildi.

9/ 12

2015 yılında, 49 milyon pound gibi yüksek bir transfer ücretiyle Manchester City'ye transfer olan Sterling, burada kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı. 

10/ 12

Manchester City'deki ilk sezonunda hemen etkisini gösterdi ve takımın hücum gücüne büyük katkı sağladı. Sterling, Pep Guardiola yönetiminde oyununu daha da geliştirdi ve takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

11/ 12

Manchester City formasıyla birçok başarıya imza atan Sterling, Premier League'de üç kez (2017-18, 2018-19, 2020-21), FA Cup'ta bir kez (2018-19) ve EFL Cup'ta beş kez (2015-16, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21) şampiyonluk yaşadı. 

12/ 12

2022 yazında, yeni bir meydan okuma arayışında olan Sterling, Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'de kariyerine devam eden Sterling, burada da takımın önemli bir parçası olmaya devam ediyor. 

#Fenerbahçe
#Raheem Sterling
#Süper Lig
#Jose Mourinho
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul Kurban satış ve kesim yerleri 2024 belli oldu! İşte İstanbul Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası kurban pazarı kurulan ilçeler