Sarı-lacivertlilerin kiralık olarak gönderdiği başarılı futbolcudan iyi haber geldi. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye geri döndü.
Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kiralık gönderilen başarılı futbolcu takıma geri dönüyor.
Jose Mourinho'nun kamp etabında görmek istediği Portekizli oyuncu yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
İspanya ekiplerinden Rayo Vallecano'ya kiralanan Miguel Crespo'nun satın alma opsiyonu kullanılmadı.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu yaptığı paylaşımla İspanyol ekibine veda etti ve Fenerbahçe'ye geri döndü.
Crespo veda paylaşımında, "Bu büyük kulübü temsil etmek ve İspanya'daki en iyi taraftarların deneyimini yaşamak benim için bir onurdu. Kulüpte çalışan herkese ve özellikle meslektaşlarıma geçirdiğimiz tüm anlar için çok teşekkür ederim, çok keyifliydi! İyi şanslar." ifadelerini kullandı.
Bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.