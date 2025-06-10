Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye çılgın teklif: İmzaya yakın

Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye çılgın teklif: İmzaya yakın

Ömer Çelikbaşlı
09:1610/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transferde büyük oynayan Fenerbahçe, Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenen Leroy Sane'ye teklifte bulundu. Galatasaray'ın da istediği Sane için en yüksek teklifi veren kulüp Fenerbahçe oldu.

Süper Lig’de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.

Bayern Münih'ten Leroy Sane için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Alman kanat oyuncusunun istediği tüm rakamlara 'evet' derken, tek pürüz olarak ödeme takvimi kaldı.

Bayern ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu ile yıllık 10 milyon Euro'nun yanı sıra 15 milyon Euro'luk imza parasında anlaşan Fenerbahçe, imza parasının tamamını peşin isteyen Sane'yi 3 taksitli ödeme konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Galatasaray'ın da devrede olduğu transferde sarı kırmızılıların da 10 milyon Euro yıllık ücreti kabul ettiği, ancak imza parasını taksitler halinde olmak üzere 10 milyon Euro'dan fazla veremeyeceğini bildirdiği öğrenildi.

Suudi Arabistan takımlarından da teklifler alan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Avrupa'da kalmak istiyor.

Tek avantajı Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı olan Galatasaray, Alman oyuncuya istediği imza parasını vermeyince Fenerbahçe, transferde en avantajlı kulüp konumuna geldi.

Leroy Sane ile ilgilenen kulüplerden Arsenal ise alternatif oyuncu arayışlarını sürdürdüğü için Alman yıldıza henüz resmi bir teklifte bulunmadı.

Bayern Münih ise 8 milyon Euro maaş ile oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor ama imza parası vermeyi düşünmüyor.

16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ve transferde cömert davranan Fenerbahçe'nin, ödeme takviminde ikna etmeye yakın olduğu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Leroy Sane
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ferdi Zeyrek’in yerine belediye başkanı kim olacak? Manisa Büyükşehir Belediye meclis üyeliğinde çoğunluk hangi parti?