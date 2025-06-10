Fenerbahçe’den Leroy Sane’ye çılgın teklif: İmzaya yakın

Transferde büyük oynayan Fenerbahçe, Bayern Münih ile yollarını ayırması beklenen Leroy Sane'ye teklifte bulundu. Galatasaray'ın da istediği Sane için en yüksek teklifi veren kulüp Fenerbahçe oldu.
Süper Lig’de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı.
Bayern Münih'ten Leroy Sane için pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, Alman kanat oyuncusunun istediği tüm rakamlara 'evet' derken, tek pürüz olarak ödeme takvimi kaldı.
Bayern ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki futbolcu ile yıllık 10 milyon Euro'nun yanı sıra 15 milyon Euro'luk imza parasında anlaşan Fenerbahçe, imza parasının tamamını peşin isteyen Sane'yi 3 taksitli ödeme konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Galatasaray'ın da devrede olduğu transferde sarı kırmızılıların da 10 milyon Euro yıllık ücreti kabul ettiği, ancak imza parasını taksitler halinde olmak üzere 10 milyon Euro'dan fazla veremeyeceğini bildirdiği öğrenildi.
Suudi Arabistan takımlarından da teklifler alan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Avrupa'da kalmak istiyor.
Tek avantajı Devler Ligi'ne direkt katılma hakkı olan Galatasaray, Alman oyuncuya istediği imza parasını vermeyince Fenerbahçe, transferde en avantajlı kulüp konumuna geldi.
Leroy Sane ile ilgilenen kulüplerden Arsenal ise alternatif oyuncu arayışlarını sürdürdüğü için Alman yıldıza henüz resmi bir teklifte bulunmadı.
Bayern Münih ise 8 milyon Euro maaş ile oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor ama imza parası vermeyi düşünmüyor.
16 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan ve transferde cömert davranan Fenerbahçe'nin, ödeme takviminde ikna etmeye yakın olduğu Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.