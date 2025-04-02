Fenerbahçe'den Süper Lig'in genç yıldızına kanca!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen genç futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı.
Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için harekete geçti ve Göztepe'yle ilk görüşme gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe'ye para artı takas teklifi sunulacak. Ancak 21 yaşındaki stoperi Avrupa'dan da takip eden takımlar var.