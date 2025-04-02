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Fenerbahçe'den Süper Lig'in genç yıldızına kanca!

Fenerbahçe'den Süper Lig'in genç yıldızına kanca!

10:432/04/2025, الأربعاء
G: 2/04/2025, الأربعاء
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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de forma giyen genç futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları şimdiden başladı.


Sarı-lacivertlilerde bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Taha Altıkardeş için harekete geçti ve Göztepe'yle ilk görüşme gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli yönetim, Göztepe'ye para artı takas teklifi sunulacak. Ancak 21 yaşındaki stoperi Avrupa'dan da takip eden takımlar var.


#Fenerbahçe
#Transfer
#Göztepe

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