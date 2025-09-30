Fenerbahçe'den ters köşe açıklama! Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı mı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ise Antalyaspor maçı sonrası kulübe olmadan Gökhan Gönül'le ilgili, "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullanmıştı.