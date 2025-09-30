Yeni Şafak
Fenerbahçe'den ters köşe açıklama! Gökhan Gönül'le yollar ayrıldı mı?

09:2530/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
Fenerbahçe'de kulüpten ayrıldığı konuşulan Gökhan Gönül'le ilgili sarı-lacivertlilerden resmi bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'de görevine son verildiği konuşulan Gökhan Gönül ile ilgili resmi bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklama şöyle:


"Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz."

"Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül’ün saha içinden çok, Samandıra’nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir."

"Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül’ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır. Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır."

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ise Antalyaspor maçı sonrası kulübe olmadan Gökhan Gönül'le ilgili, "Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullanmıştı.

