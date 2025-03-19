Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru! O maçın tarihinin değiştirilmesini isteyecek

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, birçok oyuncusunu milli takımlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, milli ara dönüşü oynayacağı maçın tarihinin değiştirilmesi için TFF'ye başvuru yapacak.
Milli ara sonrası ligin 29. haftasında, 28 Mart Cuma günü deplasmanda Bodrum ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın tarihini değiştirmek için TFF'ye başvuru yapmaya hazırlanıyor.
Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin milli takıma gönderdiği oyuncuların geç dönecek olması nedeniyle maçı 29 Mart Cumartesi günü gündüz oynamak istediği belirlendi.
Kanarya'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ve golcüsü En Nesyri'nin ülkelerinin 26 Mart Çarşamba günü 00.30'da Tanzanya ile oynayacağı maçta forma giymeleri halinde 27 Mart Perşembe günü İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.
29 Mart'ta derbinin de olması nedeniyle TFF'nin Fenerbahçe'nin isteğine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.