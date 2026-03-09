Fenerbahçeli futbolcu galibiyet fotoğrafına girmedi: Nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 25’inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor’u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında galibiyet fotoğrafı çekilirken, sarı lacivertli oyuncunun kareye girmemesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaşırken mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşma sonrasında hem galibiyet için hem de Oosterwolde’nin sarı lacivertli formayla çıktığı 100. maç nedeniyle bir fotoğraf çekildi.
Fotoğraf karesinde, karşılaşmada taraftarların tepkisini çeken Mert Müldür yer almadı.
Mert maçtan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı...