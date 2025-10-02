Fenerbahçeli futbolcular yönetimle görüştü: Tedesco için karar çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldikten sonra oyuncularla bir araya gelmişti. Burada kritik bir kararın alındığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco'nun, yeni başkan Sadettin Saran dönemindeki geleceği büyük bir soru işaretiydi.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de futbolcuların büyük bir kısmı Tedesco ile çok iyi anlaştıklarını yönetime bildirdi.
Futbolcuların bu hamlesi sonrası ise Sadettin Saran ayrılık konusunda aceleci olunmaması yönünde karar verdi.
Saran ve ekibi "Tedesco ile yola devam" dedi.