Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçeli futbolcular yönetimle görüştü: Tedesco için karar çıktı

Fenerbahçeli futbolcular yönetimle görüştü: Tedesco için karar çıktı

Haber Merkezi
10:202/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, göreve geldikten sonra oyuncularla bir araya gelmişti. Burada kritik bir kararın alındığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen Domenico Tedesco'nun, yeni başkan Sadettin Saran dönemindeki geleceği büyük bir soru işaretiydi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de futbolcuların büyük bir kısmı Tedesco ile çok iyi anlaştıklarını yönetime bildirdi.

Futbolcuların bu hamlesi sonrası ise Sadettin Saran ayrılık konusunda aceleci olunmaması yönünde karar verdi.

Saran ve ekibi "Tedesco ile yola devam" dedi.

#Fenerbahçe
#Tedesco
#Sadettin Saran
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Roblox açılacak mı, ne zaman açılacak? Roblox erişim engeli hakkında son durum