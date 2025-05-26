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Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu tepki çeken hareket

Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu tepki çeken hareket

22:5426/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
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Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından sarı-lacivertli futbolcular, tepki çeken bir harekete imza attı.

Trendyol Süper Lig 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, 10 kişi kaldığı mücadelede küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Fenerbahçe'nin gollerini Youssef En-Nesyri ile İrfan Can Kahveci kaydetti.

Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular tepki çeken bir harekete imza attı.

Fenerbahçeli futbolcular, Hatayspor karşılaşmasının ardından flaş röportaja çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadaki tepkileri;

#Fenerbahçe
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#Hatayspor
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