Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu tepki çeken hareket

Fenerbahçe, Süper Lig 37. haftasında küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Yenilginin ardından sarı-lacivertli futbolcular, tepki çeken bir harekete imza attı.
Trendyol Süper Lig 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler, 10 kişi kaldığı mücadelede küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin gollerini Youssef En-Nesyri ile İrfan Can Kahveci kaydetti.
Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcular tepki çeken bir harekete imza attı.
Fenerbahçeli futbolcular, Hatayspor karşılaşmasının ardından flaş röportaja çıkmama kararı aldı. Bu gelişme sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
İşte Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyadaki tepkileri;