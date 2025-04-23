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Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti: Onun için imza kampanyası başlatıldı

Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti: Onun için imza kampanyası başlatıldı

Haber Merkezi
10:0123/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu mücadele sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar harekete geçti ve imza kampanyası başlattı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 3-3 sona erdi ve sarı lacivertliler şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Karşılaşma sonrasında taraftarlar uzunca bir süre stadyumu terk etmedi ve yönetimi protesto etti.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sosyal medyada da olağanüstü kongre çağrısı yaptı.

Özellikle sosyal medyada binlerce gönderi paylaşan taraftarlar, yönetimin istifa etmesini istedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından Fenerbahçeli kongre üyeleri de harekete geçti.

Playspor'un haberine göre; Fenerbahçe kongre üyeleri tarafından olağanüstü kongre için 4 aşamalı büyük bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya; online imza , üyelik doğrulama, noter yönlendirmesi, divan kuruluna teslim sürecini barındıracak.

Taraftarlar, desteklediği aday fark etmeksizin mevcut tabloya 'dur' demek isteyen tüm kongre üyelerini bir araya getiriyor.

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